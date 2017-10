Equipas europeias marcam presença no Rally Casinos do Algarve

Este ano, o Rallye Casinos do Algarve é composto por 13 especiais de classificação e disputa-se nos dias 17 e 18 de Novembro, passando pelos concelhos de Lagos, Portimão e Monchique.

A prova foi designada pela Federação Internacional do Automobilismo como Final do European Rally Trophy, dando assim a possibilidade dos cinco melhores classificados das quatro categorias que compõem os sete troféus regionais que fizeram parte desta competição em 2017, disputarem a conquista de um troféu europeu sob a égide da FIA.

Dentro dos nomes já confirmados, destaque-se a presença da dupla checa Vojtech Stajf/Markéta Skácelová em Skoda Fabia R5, provenientes do Central European Trophy. Do mesmo campeonato vem a dupla polaca Adrian Wronkowski/Bartosz Herban em Peugot 208 R2, estes para disputar o título na categoria ERT 3. Nessa mesma categoria também já está confirmada a equipa lituana Jonas Pipiras/Aisvydas Paliukènas em Peugeot 208 R2 e vindos do Baltic Rally Trophy, e também os dinamarqueses Carsten Jensen/Michael Fasterholdt, que tripulam um Renault Clio RS R3T com o qual venceram a categoria no Benelux Rally Trophy. Outro vencedor de categoria presente é a dupla georgiana Plamen Staykov/”Davidone” que trazem o Mitsubishi Lancer Evo IX com que venceram a categoria ERT2 no Balkan Rally Trophy.

Nota ainda para o trio de viaturas R5 vindas da Irlanda, os Ford Fiesta de Joe Connolly/Sean Mullaly e Pauric Duffy/Andy Hayes (o homem que navegou Craig Breen para a vitória no recente Rali de Mortágua) e o Skoda Fabia de John Mulholland/Jeff Case.

Consulte a informação atualizada em http://www.clubeautomovelalgarve.pt