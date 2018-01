Equipa holandesa AFC AJAX faz estÃ¡gio de inverno em Lagos

O Cascade Resort, em Lagos, recebe hoje, segunda-feira, 8 de janeiro, o AFC AJAX, segundo classificado da primeira liga holandesa, para o seu estágio de inverno.

«A equipa é a primeira formação do ano a escolher a unidade hoteleira de Lagos como o seu quartel-general, de entre as equipas e seleções já confirmadas, colocando uma vez mais o Cascade Resort no top das preferências em Portugal para estágios de futebol», explica João Casimiro, gestor de marketing do resort, em nota enviada à imprensa.

«Este é um segmento no qual o Cascade continua a apostar fortemente, tirando partido da experiência adquirida ao longo dos últimos sete anos e das características excepcionais em termos de qualidade e proximidade das infraestruturas destinadas à realização de estágios de performance desportiva, e em especial de futebol. Prova disso é o esforço contínuo de optimização dos relvados dos dois campos FIFA de que o resort dispõe, bem como o investimento na requalificação e expansão do Spa que vê a sua capacidade e a sua oferta alargadas para melhor responder à exigência deste segmento», acrescenta.

Apesar do calendário desportivo marcado pelo Campeonato do Mundo de Futebol na Rússia, o que limitará a disponibilidade das equipas para a realização de estágios fora dos seus países, o Cascade Resort, tendo em conta os contactos e confirmações até ao momento, estima receber ao longo do ano de 2018, um significativo número de equipas e seleções, «perspectivando-se um cenário animador para esta unidade hoteleira de 5 estrelas nomeada nos últimos 5 anos para melhor Resort desportivo europeu nos World Travel Awards, os Óscares do Turismo».