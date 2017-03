Equipa feminina do Clube Oriental de Pechão alcança feito inédito

A equipa feminina de atletismo do Clube Oriental de Pechão voltou este fim-de-semana (18 e 19 de Fevereiro) na Cidade de Pombal (Distrito de Leiria) a fazer história, feito inédito ao ser terceira classificada no Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta – 2ª Divisão, atrás do CA Salesianos, e do Maia AC, o CO de Pechão somou 68 pontos após um imprevisto na Estafeta final.

Uma das melhores classificações de sempre obtida por um clube algarvio, excelente a participação que até à última prova (estafeta 4x400mt) estava apenas a um ponto da equipa vencedora.

No final da primeira jornada, o CO Pechão liderava com 38 pontos, grande equilíbrio entre as 7 primeiras equipas (separadas apenas por 11 pontos), de assinalar o grande desportivismo vivido na pista na procura do melhor para cada uma das equipas.

Em termos individuais, a grande figura dos campeonatos foi a atleta do Oriental de Pechão, Fatoumata Diallo que no sábado venceu os 400mt (56s,87centessimos) um novo Recorde Nacional de Juvenis na distância, e no domingo, com 25s, centésimos, se tornou a segunda atleta juvenil de sempre nos 200mt.

Destaque também para as marchadoras, Ana Cabecinha que «ajudou» a equipa nas provas de corrida, depois de ser segunda nos 1.500mt (4.39,60), foi destacada vencedora no domingo nos 3000mt (10.10,40), e para Laura Leal que venceu os 3000mt Marcha (14.34,02), as atletas do Pechão obtiveram 4 vitórias, tantas como a equipa vencedora, em 14 provas disputadas.

O desempenho das restantes atletas do Clube Oriental de Pechão foi igualmente muito positivo; Cláudia Pereira – 3ªno Lançamento do Peso – 10,10cm; Érica Júlia – 3ª no Salto em Altura – 1,51 cm e 8ª no triplo salto – 10,07cm; Gabriela Cardoso – 7ª no Salto em Comprimento – 4,41cm e 4ªnos 60mt Barreiras – 10,08 (recorde pessoal) Edna Barros – 5ª nos 800mt – 2.26,80; Catarina Marques – 5ª no Salto com Vara – 2,25cm; Inês Farias – 8ª nos 60mt – 8,51; E estafeta 4x400mt (Inês Farias, Catarina Marques, Denise Semedo e Laura Lopes) DQ; Uma palavra igualmente para as atletas Carolina Costa e Vanessa Conduto que participaram na fase de apuramento.

O Clube Oriental de Pechão agradece o apoio do «município de Olhão, as Juntas de Freguesia do Concelho de Olhão (Pechão, Quelfes e Olhão), a Lusitania Seguros, a Visacar, a Line Star Life, e a todos os treinadores e colaboradores. Continuamos a fazer história!»

A classificação final ficou assim ordenada:

1º CA Salesianos de Manique – 75 pontos

2º Maia AC – 71 pontos

3º CO Pechão – 68 pontos

4º UC Eirense – 64 pontos

5º Gira Sol – 62 pontos

6º Esc. Movimento – 60 pontos

7º ADRE Palhaça – 49 pontos

8º NA Cucujães – 41 pontos