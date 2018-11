Divulgado o percurso da edição de 2019 da «Volta ao Algarve» em bicicleta

A edição de 2019 da «Volta ao Algarve» em bicicleta será constituída por cinco etapas, oferecendo oportunidades para todo o tipo de corredores. O arranque acontece em Portimão, cidade que já recebe a prova desde 2012. Será dali a partida da primeira etapa, a mais longa da competição com 199,1 quilómetros até Lagos.

A segunda etapa terá o seu início em Almodôvar, terminando no ponto mais alto do Algarve, a Fóia, no concelho de Monchique. A viagem terá 187,4 quilómetros e um acumulado de 3600 metros. A meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria. A chegada à Fóia será feita com 8 quilómetros de subida e uma inclinação média de 6,3 por cento.

A «Volta ao Algarve» continua a afirmar-se como um dos grandes desafios para os especialistas do contrarrelógio, logo no início de época. A terceira etapa será um exercício individual de 20,3 quilómetros, com início e final em Lagoa, percurso semelhante ao do ano passado.

Os sprinters terão nova oportunidade ao quarto dia, na ligação de 198,3 quilómetros entre Albufeira e Tavira. Neste percurso são esperados milhares de espectadores para assistir à previsível disputa entre alguns dos melhores velocistas do pelotão mundial.

Como vem sendo tradição, a prova algarvia termina no alto do Malhão, no concelho de Loulé. A quinta e última etapa terá 173,5 quilómetros, partindo de Faro e chegando ao Malhão. A meta coincide com um prémio de montanha de segunda categoria, uma subida curta mas muito exigente – 2,5 quilómetros com uma inclinação média de 9,9 por cento.

O percurso reúne todos os ingredientes para que a Volta ao Algarve continue a ser uma das melhores corridas do mundo e um dos eventos com maior qualidade no contexto de todo o desporto português.

Etapas

20 de Fevereiro – 1.ª Etapa: Portimão – Lagos, 199,1 km

21 de Fevereiro – 2.ª Etapa: Almodôvar – Fóia, 187,4 km

22 de Fevereiro – 3.ª Etapa: Lagoa – Lagoa, 20,3 km (contrarrelógio individual)

23 de Fevereiro – 4.ª Etapa: Albufeira – Tavira, 198,3 km

24 de Fevereiro – 5.ª Etapa: Faro – Malhão, 173,5 km