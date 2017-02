«Dia D» desafia Almancil a praticar desporto

O Jardim das Comunidades, em Almancil, volta a ser o palco da prática de várias modalidades, no âmbito do «Dia D, Dia Desportivo», a 12 de fevereiro, numa iniciativa organizada pela Associação Olhos da Juventude, Câmara Municipal de Loulé e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em parceria com a Federação Portuguesa de Golfe, Junta de Freguesia de Almancil e de alguns ginásios do concelho de Loulé.

A Associação Olhos da Juventude tem promovido o desenvolvimento de diversas atividades de capacitação dos jovens do concelho de Loulé, como objetivo emergente e de futuro, reconhecendo «que o desenvolvimento das atitudes dos jovens numa lógica inovadora é um contributo essencial para o desenvolvimento local e do Algarve», explicou a associação. Por sua vez, a intenção é impulsionar o bem-estar e a qualidade de vida dos jovens, mas também dos restantes grupos etários.

«É nessa lógica que decidimos promover esta iniciativa, juntar vários profissionais», sendo a ideia «promover um conjunto de sinergias, numa lógica de trabalho em rede» referem os responsáveis da associação. Zumba, street workout, rastreio de risco cardiovascular e ainda personal training express, aulas de correção postural são apenas algumas das atividades que vão estar em destaque no «Dia D». A entrada no recinto é gratuita, bem como a participação nas aulas.