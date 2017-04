Daniela Campos vence em Espanha

Daniela Campos voltou a integrar a Seleção Nacional de BTT-XCO e a vencer no domingo, 2 de abril, em Arguelas, Navarra, Espanha. Desta vez, na primeira prova do Superprestígio MTB, um dos circuitos competitivos mais importantes do calendário anual de BTT-XCO do país vizinho.

A algarvia venceu no escalão de Cadetes feminino e manteve-se na linha dos excelentes resultados que tem vindo a alcançar. Esta presença em Espanha foi também a segunda competição em que a equipa portuguesa participou em 2017. Os bons resultados não se limitaram à vitória de Daniela Campos, já que no escalão principal, o de Elites masculino, há a registar o segundo lugar de José Dias e o terceiro de Mário Costa, duas recentes presenças no Algarve Bike Challenge (ABC), logo atrás de Carlos Coloma, medalha de bronze dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

O Sub-23 João Rocha foi terceiro no seu escalão e nono à geral, e terá averbado os seus primeiros pontos para o ranking internacional UCI, sendo, por isso, mais um nome português a entrar na lista dos melhores da modalidade.