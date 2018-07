Corrida da Baía de Monte Gordo regressa no dia 12 de agosto

A Corrida da Baía de Monte Gordo regressa às praias do concelho de Vila Real de Santo António (VRSA), no dia 12 de agosto, às 11h00, num trajeto de 8 quilómetros junto à linha de mar.

Esta, que é já a 29ª edição de uma das provas mais antigas do Algarve, tem partida marcada para as 11h00, no areal da Manta Rota, em plena baixa-mar, estando a meta localizada na praia de Monte Gordo (zona do coelho), onde será feita a entrega dos troféus e prémios.

O percurso atravessa as praias da Lota e Altura e as praias Verde e Retur, pelo que a competição conta habitualmente com muito público a assistir e a apoiar a passagem dos atletas.

Nesta corrida podem participar atletas nascidos em 1998 ou anteriores, inscritos individual ou coletivamente, quer sejam federados ou não, de acordo com os escalões Juniores, Seniores e Veteranos (I, II, III, IV e V), masculinos e femininos.

Os primeiros 3 classificados da geral individual masculina e feminina ganharão, além do troféu, uma estadia numa unidade hoteleira. Os classificados das restantes categorias obterão um diploma.

As inscrições estão abertas até ao dia 8 de agosto e podem ser efetuadas no sítio da Associação de Atletismo do Algarve ou na secretaria do Complexo Desportivo de VRSA (de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 19h00).

A participação tem o valor de 10 euros (no dia da prova as inscrições podem ser feitas no secretariado, entre as 8h00 e as 10h00, e têm o custo de 15 euros) e contempla a oferta de uma T-shirt, água e seguro temporário de acidentes pessoais.

A 29ª edição da Corrida da Baía de Monte Gordo está classificada como prova de atletismo de praia e é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, da VRSA SGU e da Associação de Atletismo do Algarve.