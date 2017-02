Circuito de Manutenção de Pinheiros de Marim acolhe Regional de Corta-Mato

O Circuito de Manutenção de Pinheiros de Marim acolhe o Campeonato Regional de Corta-Mato, este domingo, dia 12 de fevereiro, a partir das 10 horas, numa organização do Clube Oriental de Pechão, da Associação de Atletismo do Algarve e do Município de Olhão. É aguardada a participação de mais de 500 atletas.

Em disputa estarão os títulos regionais individuais e coletivos de Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores e Masters de ambos os géneros, estimando-se a presença de atletas oriundos de todas as equipas do Algarve.

A defender os títulos de campeões regionais estará Ana Cabecinha, em absolutos individuais, e o Clube Oriental de Pechão, em Femininos.

O Circuito de Manutenção de Pinheiros de Marim tem vindo a sofrer obras de requalificação profunda, pelo município de Olhão, sendo um dos locais privilegiados para a prática desportiva no concelho, quer no que diz respeito a provas organizadas, quer para os munícipes que querem manter a boa forma.