Centro de Ténis de Faro sagrou-se vice-campeão nacional de equipas masculinas

O Centro de Ténis de Faro, sagrou-se hoje, 10 de dezembro, vice-campeão nacional de equipas masculinas da 1ª divisão de ténis 2017, num torneio que decorreu em Carcavelos.

A equipa renovou o titulo de vice-campeã nacional, conquistado também em 2016.

Depois de ter ganho com grande dificuldade, ao Riba Clube por 3-2, venceu o Clube de Ténis do Porto pelo mesmo resultado de 3-2,m perdendo somente na final com a Associação Académica de Coimbra por 4-1.

Jogaram pela equipa do Centro de Ténis de Faro, os atletas José Ricardo Nunes (capitão), Tomás Falcão, Pedro Pereira, André Nunes, José Duarte e Terrence Das.

O CTFaro e todo o seu staff, estão bastante orgulhosos, por trazerem mais um título, do mais alto nível do ténis nacional para o Algarve.