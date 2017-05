Castores do Arade destacam-se em provas nacionais

A equipa mais jovem do Kayak Clube Castores do Arade (KCCA) conquistou cinco medalhas de ouro e uma de bronze na primeira etapa do campeonato nacional de Esperanças que se disputou nas águas do rio Guadiana, em Alcoutim.

Os primeiros lugares foram alcançados por Filipe Busel em K1 Menor, Maria Wilkinson em K1 Iniciado A feminino, Rúben Luís em K1 Iniciado A, Inês Luís em K1 Infantil A feminino e por Iago Bebiano em K1 Cadetes. Iara Bebiano em K1 Menor feminino juntou-se ao grupo dos medalhados com o terceiro lugar.

O campeonato nacional de Esperanças é dedicado aos escalões mais jovens da canoagem, para atletas entre os 8 e os 16 anos, com circuitos entre os 2 e os 5 quilómetros.

Participaram 570 atletas de 35 clubes de todo o país. A nível coletivo os Castores do Arade conseguiram um lugar no Top 10 nacional ao terminar na oitava posição entre 35 clubes.

A primeira etapa do nacional de Esperanças foi organizada pela Federação Portuguesa de Canoagem em parceria com o Grupo Desportivo de Alcoutim e com o apoio dos Jogos Santa Casa e do Instituto Português do Desporto e Juventude.

Contou com um total de 24 regatas repartidas entre kayaks e canoas. A segunda prova do campeonato será em Óis da Ribeiro, Águeda, a 4 de junho, e a terceira em Jovim, concelho de Gondomar, a 15 de julho.