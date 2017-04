Cartão mensal do Pavilhão Municipal de Loulé com mais vantagens

Com início no mês de maio, o Cartão Mensal do Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé vai abranger também a aula de MixTraining, sem aumento de valor da taxa.

Para além dos serviços já incluídos de ginásio, Squash, serviços complementares e Gabinete de Apoio ao Utente, aumenta assim o número de serviços disponíveis para a prática de exercício físico com um único pagamento.

O MixTraining consta numa aula com um médio/elevado nível de intensidade propício para quem deseja perder peso e melhorar a sua capacidade física. São aulas diversificadas de treino funcional, circuito, HIIT, que combinam exercícios de força com exercícios cardiovasculares promovendo um maior gasto de calorias mesmo após o treino.

Estas aulas não estão incluídas nos cartões estudante/reformado/isento.

Os interessados poderão obter mais informações na receção da instalação ou através do telefone 289400845.