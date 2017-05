Campeões de Grand Slam confirmados no Open

Dois campeões de torneios do Grand Slam e 30 jogadores que já venceram provas do European Tour irão abrilhantar o 55º Open de Portugal @ Morgado Golf Resort, o torneio de meio milhão de euros em prémios monetários, que regressa à primeira divisão europeia após um hiato de sete anos, de 11 a 14 de maio, no Morgado Golf Course, em Portimão. Se o escocês Paul Lawrie é uma presença habitual nos torneios portugueses, a participação do canadiano Mike Weir é inédita, sendo este um dos melhores jogadores a ter competido alguma vez em Portugal.

Será uma concorrência de peso para os portugueses que farão tudo para brilhar em casa, estando já confirmados os jogadores Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima, que entraram diretamente no torneio pela boa cotação de ambos no European Tour. Também Ricardo Santos conseguiu a mesma proeza, mas via Challenge Tour.

Entretanto, a Federação Portuguesa de Golfe anunciou, na sexta-feira, 28 de abril, a atribuição de um convite a Tomás Melo Gouveia, o irmão mais novo de Ricardo e recém-coroado campeão nacional amador. Nos próximos dias, a PGA de Portugal deverá divulgar também os nomes dos profissionais portugueses que irão receber um wild card.

O histórico torneio será jogado no Morgado Golf Resort, em Portimão, entre 11 e 14 de maio, com organização da Nau Hotels & Resorts, Federação Portuguesa de Golfe (FPG) e da PGA de Portugal, em parceria com o European Tour e o Challenge Tour.

Nesta 55ª edição, o torneio realiza-se em formato de dual ranking, contando em simultâneo para a Corrida para o Dubai (o ranking do European Tour) e para a Corrida para Omã (o ranking do Challenge Tour), atribuindo ainda pontos para o ranking mundial e para o ranking europeu da Ryder Cup. Além da relevância desportiva deste evento, a organização destaca o impacto que a prova terá no turismo nacional e regional.