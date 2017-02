Câmara de Loulé colmata lacuna da região com programa formativo

A Câmara Municipal de Loulé vai dar continuidade à oferta formativa na área desportiva, de forma a tornar o concelho, num «espaço» de conhecimento, partilha de saberes e experiências com vista a uma construção progressiva da qualificação profissional dos agentes associativos. Assim, para 18 de fevereiro, está agendada uma sessão de natação dedicada ao «Aperfeiçoamento das quatro técnicas de Natação Pura». Seguem-se «Os jogos reduzidos e condicionados no treino de futebol», a 11 de março, e um seminário com o mesmo tema, a 3 de março.

Já em abril, a oferta formativa centra-se na sessão «Modelo de jogo e opções de planeamento – Futebol» marcada para dia 22. «O treino do guarda-redes: da redução do espaço ao controlo da profundidade – Futebol» terá lugar no dia 1 de maio, em Quarteira, enquanto a ação «Plano de Marketing para Organizações Desportivas» ocupa os dias 12 e 13 de maio. «A Natação para bebés – princípios, objetivos e metodologias», a 20 de maio, «A complexidade e a dificuldade no treino de futebol», a 17 de junho, «Curso de Abdominais Hipopressivos», a 8 e 9 de julho, «Ser Treinador: Motivar», a 22 e 23 de setembro, «Adaptação ao meio aquático – mais do que adaptar à água», a 7 de outubro, e «Treino da Liderança para Treinadores», a 10 e 11 de novembro, são as restantes ofertas formativas decorrerão no concelho até ao final deste ano.

Segundo a autarquia, «a região, assim como o concelho de Loulé, tinham uma lacuna nesta área o que obrigava o tecido associativo a deslocar-se pelo país de forma a ter acesso a formações creditadas. O esforço da autarquia louletana compensou e todas as formações em 2017 são creditadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, sendo atribuídos aos formandos unidades de crédito específicos, nas modalidades de futebol e natação, ou gerais relativos ao título profissional de técnico/a de exercício físico».

Os interessados podem obter mais informação no web- site (separador formação) www.louledesporto.com