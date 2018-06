Câmara de Albufeira homenageia Guia Futebol Club

Atletas, treinadores e dirigentes do Guia Futebol Clube estiveram na Câmara Municipal de Albufeira, na quarta-feira, 13 de junho, para serem homenageados pelos resultados que alcançaram nesta época, sobretudo pelo título de campeões distritais em iniciados, um feito inédito na história desta coletividade. Significa que, na próxima época, a equipa disputará, pela primeira vez, o Campeonato Nacional da categoria.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, mostrou-se satisfeito pelo sucesso alcançado pelo Guia Futebol Clube, enquanto entregou ao presidente da direção João Santos e à vice-presidente Ana Maria Rosa uma escultura em pedra, que pretende marcar aquele momento da vida da coletividade. A equipa técnica e os jogadores foram agraciados com a medalha da cidade e uma publicação alusiva à história do concelho.

«Desde que assumi a presidência, comprometi-me a receber nos Paços do Concelho todos os clubes campeões regionais ou que tenham vencido ou venham a vencer alguma prova a nível nacional e esta é terceira vez que o faço, o que é uma enorme honra para mim e para o concelho que represento. Continua a posicionar-se nos lugares cimeiros das classificações desportivas e a levar o nome de Albufeira mais longe. No final de maio, recebemos o Imortal, campeão nacional da Proliga, e o Ferreiras, campeão distrital de futebol do Algarve, e hoje estamos aqui para dar os parabéns ao Guia Futebol Clube», justificou José Carlos Rolo.

O autarca aproveitou para sublinhar o papel dos treinadores na formação dos jovens, em particular no que toca à transmissão de valores como a tolerância, a justiça, o rigor, a pontualidade, fundamentais para se viver em comunidade. «Por isso é cada vez mais importante que os treinadores tenham a formação técnica necessária, mas também competências a nível educativo e pedagógico», argumentou.

José Carlos Rolo dirigiu-se aos jovens atletas para desejar a continuação do sucesso alcançado, tendo realçado que «os dirigentes, treinadores e equipa médica estão conscientes do esforço da autarquia para apoiar o trabalho dos clubes». Ainda assim, o município em 2017 disponibilizou uma verba de 230 mil euros para apoio direto aos clubes e coletividades do concelho, no âmbito dos Contratos-Programa (além do apoio logístico, transportes e cedência de instalações).

A subida da equipa ao Campeonato Nacional de Iniciados implica um aumento das despesas, situação que José Carlos Rolo garantiu que teria em consideração na próxima época.

O presidente do Guia Futebol Clube sublinhou que a vitória «resultou de um percurso iniciado pela anterior direção, mais concretamente da atual vice-presidente Ana Maria Rosa que, numa altura de enormes dificuldades financeiras, teve que tomar decisões difíceis, como acabar com alguns escalões e com a equipa sénior – que é sempre a imagem principal de um clube – tendo apostado na formação e nos escalões jovens, o que acabaria por dar frutos», disse.

«Esta foi uma época muito boa, com excelentes resultados também ao nível de outras equipas e outros escalões, com destaque para a equipa sénior que regressou à 1ª Divisão, sendo também de frisar que somos o único clube a ter uma equipa feminina a disputar a modalidade na região», acrescentou ainda João Santos. No entanto, é no futuro que o presidente da direção se quer centrar, assumindo por esta razão o compromisso de continuar a enfrentar os desafios com trabalho e dedicação. «Muitos destes atletas continuarão nos iniciados, outros transitarão para os escalões de juvenis, e aqui fica o desafio para que, no próximo ano, possamos estar aqui de novo a ser recebidos como campeões do Algarve», concluiu.