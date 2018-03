Boxer algarvio representa Portugal no campeonato do mundo

É a segunda vez que o treinador de cães algarvio João Paulino irá representar as cores de Portugal num campeonato do mundo de desporto canino. No entanto, nunca ninguém o fez com um cão da raça boxer.

O binómio composto por João Paulino, 40 anos, e o cão da raça boxer Echo von der Königswiese, dois anos, são a mais recente dupla de desporto canino a competir por Portugal. Depois de terem superado com sucesso o grau de IPO1 com parciais de 92 pontos em 100 possíveis na pistagem, 91 pontos em obediência e 88 em proteção, completando 271 pontos em 300 possíveis, o binómio conseguiu alcançar muito mais que a pontuação mínima para ingressar no campeonato do mundo dos boxers ATIBOX WM, na modalidade de IPO/RCI.

Este ano a ATIBOX WM realiza-se a 7 e 8 de abril, em Haro, distrito de La Rioja, no norte de Espanha e deverá contar com muitas dezenas de participantes oriundos de todo o mundo.

João Paulino, treinador de cães responsável pela escola de treino canino Iron Dog Algarve, fundada há um ano em meio em Quarteira, refere que «este cão tem apenas dois anos e meio e iniciou o treino na modalidade aos dois meses. Desde então, o treino é diário». Isso faz ainda com que seja um dos mais jovens cães de sempre também a participar nesta competição.

Sobre a utilização da raça para desporto canino o instrutor canino realça que «infelizmente não é comum vermos cães da raça boxer em Portugal a praticar esta modalidade embora ainda sejam considerados uma raça de trabalho! Estamos a tentar mudar esse paradigma. E esperamos inspirar outras pessoas a iniciarem-se na modalidade. Isto demonstra também que o RCI/IPO é aberto a todas as raças. Gostaríamos de continuar a fomentar a modalidade no Algarve, e nesse sentido, iremos lançar em breve um conjunto de iniciativas na região do Algarve que visam informar, sensibilizar e direcionar o público para a prática desta modalidade de desporto canino».

A dupla procura agora apoios, patrocínios e mecenas que queiram contribuir para efectivar a participação do binómio neste mundial. É possível ajudar o binómio através da angariação de fundos a decorrer neste link.