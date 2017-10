Bia Cintra representa Portugal nas Bermudas

A jovem velejadora Bia Cintra, do Clube Naval de Portimão, será a representante portuguesa na Renaissance Junior Gold Cup, na classe optimist. A jovem atleta de 14 anos, campeã nacional infantil feminina em 2014, é a atual detentora do título de vice-campeã nacional juvenil feminina. Participou no último mundial, na Tailândia, em julho deste ano, e foi a velejadora escolhida pela Associação Portuguesa da Classe Internacional Optimist (APCIO), para representar Portugal, na Renaissance Re Junior Gold Cup, nas Bermudas.

Segundo nota de imprensa do Clube Naval de Portimão, a atleta partiu de Faro no domingo, 22 de outubro, viajando sozinha até às Bermudas. Até 29 de outubro defenderá as cores nacionais, no campo de regatas onde se disputa a mais antiga e famosa competição de vela do mundo, a America’s Cup. A escolha desta jovem velejadora portimonense para uma prova por convites, a nível mundial, é uma honra para a atleta, família, clube e treinadores. E não deixará de contar para a candidatura de Portimão a Cidade Europeia do Desporto 2019, à qual a Câmara Municipal local concorreu e cujo resultado será conhecido no final do ano. Ainda mais porque, segundo o Clube, Bia Cintra é a única velejadora portuguesa nesta importante regata a nível mundial.