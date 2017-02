Beatriz Viegas bate record nacional júnior

Beatriz Mendes Viegas, atleta do Tavira Natação Clube, bateu o record nacional júnior (17 anos), dos 50 metros livres (piscina de 50 metros), com o tempo de 26.25, ao serviço da Seleção Nacional, no fim de semana de 4 e 5 de fevereiro, no International Swim Meet Uster, que decorreu na Suíça.

O anterior record nacional pertencia a Ana Rodrigues e datava de 2 de abril de 2011, com a marca de 26.53. Neste momento, a atleta é a detentora da melhor marca europeia na sua categoria. Num passado recente, no Meeting Internacional do Algarve, realizado em Vila Real de Santo António, Beatriz Mendes Viegas bateu o mesmo record nacional, em piscina de 25 metros, com o tempo de 25.95.

Tanto nos 50 metros livres como nos 100 metros livres, a atleta nadou abaixo dos mínimos para o Europeu de Juniores, que se realizarão em Netanya, em Israel, entre 28 de junho e 2 de julho. Também a Associação de Natação do Algarve (Analgarve) já congratulou a atleta, destacando «a participação muito positiva, marcando presença em várias finais A e B», bem como o novo record nacional.