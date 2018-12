Associação de Futebol do Algarve estreia nova competição de futsal

A Taça de Campeão de Inverno é a mais recente competição lançada pela Associação de Futebol do Algarve. A primeira edição joga-se no Pavilhão Jacinto Correia, em Lagoa, nos próximos dias 12 e 13 de janeiro.

A prova, dirigida ao escalão sénior do futsal masculino, vai colocar frente a frente os quatro melhores classificados da 1ª divisão distrital à 9ª jornada, bem como os dois primeiros das Séries A e B da 2ª divisão à 10ª jornada.

No dia 12 disputam-se as meias-finais, com o líder da Série A a defrontar o segundo classificado da Série B, às 14h00, e o segundo da Série A a medir forças com o primeiro da Série B, às 16h00.

Às 18h00 terá início o jogo entre o primeiro e o quarto classificado da 1ª divisão, antes da partida entre as equipas no segundo e terceiro lugares.

No domingo, dia 13, jogam-se as finais da 2ª e da 1ª divisão, com o pontapé de saída marcado para as 15h00 e 17h00, respetivamente.

A primeira edição da Taça de Campeão de Inverno é uma organização da Associação de Futebol do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.