Armindo Araújo sagrou-se pentacampeão nacional no Rallye Casinos do Algarve

Uma serra de Monchique coberta de neblina recebeu os concorrentes do Rallye Casinos do Algarve durante o segundo dia de prova e provou continuar a ser o palco dos maiores desafios dos ralis de asfalto nacionais.

O momento chave que leva à decisão nas contas do campeonato dá-se na primeira passagem pelo troço de Monchique, onde José Pedro Fontes chegou furado ao final perdendo muito tempo, enquanto que Ricardo Teodósio viu esfumarem-se as suas aspirações ao título quando foi forçado a abandonar com o motor do seu Skoda partido.

Quem beneficiou disto tudo foi Armindo Araújo, que vinha a fazer uma prova em crescendo, passando para a liderança e nunca mais a largou até final, apesar da forte oposição de Alexandre Camacho, Miguel Barbosa e Fontes, que terminaram por esta ordem. Camacho viria a triunfar na Final da FIA European Rally Trophy, indo receber o premio na Gala da FIA em dezembro, que terá lugar em S. Petersburgo.

De destacar a confirmação do título de Daniel Nunes na vertente de duas rodas motrizes do campeonato português de ralis, obtendo também o triunfo na Peugeot Rally Cup Iberica, assim como o categórico triunfo de Márcio Marreiros na classificação da Taça FPAK de Ralis, cujo título foi entregue a Ricardo Matos, com Joaquim Bernardes a triunfar nos Clássicos e Eduardo Antunes a obter a primeira vitória da época no campeonato sul de ralis, onde também tem destaque o terceiro lugar à geral de Filipe Silva no pequeno Citroen Saxo.

O Rallye Casinos do Algarve foi uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Internacional do Automóvel e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, contando com o alto patrocínio da Solverde – Casinos e Hotéis e dos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão.

Esta edição da mais antiga prova de desporto automóvel da região, teve como palco central a serra de Monchique, passando também pelos municípios de Lagoa, Lagos e Portimão, nos dias 16 e 17 de novembro. Foi palco de várias decisões de campeonatos e taças (FIA European Rally Trophy, Campeonato Português de Ralis, Peugeot Rally Cup Iberica, Taça FPAK e Campeonato Sul de Ralis), acolhendo ainda 15 equipas estrangeiras.

Os resultados completos podem ser consultados aqui. Em alternativa, pode descarregar a Classificação Oficiosa e a Classificação Oficiosa Após a Especial.

Fotos: Pedro Contente