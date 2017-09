Área Desportiva da Praia da Rocha bateu recordes

Em 2017, a Área Desportiva da Praia da Rocha registou o maior número de participantes desde a sua abertura, em 2008. De 1 de julho a 31 de agosto cerca de 36 528 pessoas integraram o programa de animação promovido pelo equipamento municipal, traduzindo-se este valor, em relação a 2016, num aumento de 16 por cento. Com uma equipa de oito instrutores de diferentes modalidades e 12 monitores, o equipamento promoveu a prática diária de aulas de fitness, hidroginástica, Zumba, yoga e Pilates. Este ano, pela primeira vez, atendendo à forte procura, funcionou também uma Academia de Futevolei, da responsabilidade da Federação Nacional de Futevolei.

Além das aulas, a equipa da Área Desportiva assegura a coordenação da logística das atividade livres realizadas e integradas na dinâmica dos clubes desportivos e das iniciativas realizadas na concessão, entre elas torneios de voleibol e futebol de praia, encontros de surf, ações de sensibilização para salvamento aquático e ações promocionais de diferentes marcas.

Há cerca de cinco anos que o município de Portimão firma parcerias com empresas e instituições privadas que têm permitido que todas as atividades promovidas no equipamento sejam de acesso gratuito. Pelo terceiro ano consecutivo, a loja de desporto «Decathlon» local, além do ser o patrocinador oficial da Área Desportiva da Praia da Rocha, marcou presença todas as quintas-feiras com uma atividade de running. Também a Marina de Portimão, Delta Cafés e o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes assinaram uma importante parceria.

A funcionar desde 2008, o projeto desportivo desenvolvido na Praia da Rocha, tinha registado o seu maior pico de afluência em 2010, com 29220 participantes, seguido de 26496 (2014) e 26201 (2016).

De acordo com os números e aferição dos técnicos que in loco acompanham as atividades, o balanço referente «é extremamente positivo, com um elevado aumento da participação».

A Área Desportiva da Praia da Rocha, possui um conjunto de valências que passam pela promoção do município de Portimão, através de um ponto de informação, e apoio diverso aos veraneantes que escolhem a praia da Rocha para passar o seu verão.