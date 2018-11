André Geraldes é o novo Diretor Geral da SAD do Farense

O Sporting Clube Farense anunciou, há momentos, a chegada de André Geraldes para ocupar o lugar de Diretor Geral da SAD algarvia.

André Geraldes é um dos mais promissores dirigentes do futebol português, tendo trabalhado no Sporting Clube de Portugal como team manager e como diretor do Gabinete de Apoio ao Futebol Profissional.

O jovem dirigente, que era apontado como um dos suspeitos do caso «Cashball», processo que visava atos de corrupção no andebol, viu o Ministério Público a não conseguir deduzir acusação por falta de provas, tendo por isso ficado sem qualquer medida de coação e livre para voltar ao trabalho na área desportiva.

O Farense aposta assim num nome sonante, com o intuito de dotar a estrutura desportiva com uma maior competência, procurando construir uma posição sólida nas ligas profissionais portuguesas.