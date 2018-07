Alexandre Faustino vence Concurso de Saltos Internacional Vilamoura By Summer

Alexandre Faustino, de 21 anos de idade, natural de Faro, acabou de vencer, no passado domingo , o Grande Prémio no Concurso de Saltos Internacional do Vilamoura By Summer.

O cavaleiro, licenciado em Ciências Biomédicas pela Universidade do Algarve, cresceu no Centro Hípico do Bié (Faro).

Aos 17 anos encontrou o Engenheiro António Moura, organizador e diretor dos vários eventos hípicos internacionais do Algarve, que viu nele e no seu cavalo Benhur de Salinas potencial para atingirem patamares mais elevados na alta competição.

Atualmente é atleta do Centro Hípico de Vilamoura e encontra-se a estagiar na organização do cavaleiro português Luís Sabino Gonçalves.