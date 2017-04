Albufeira recebe Encontro de capoeira Muzenza Algarve

Albufeira recebe o 7º Encontro Muzenza Algarve, no Espaço Multiusos (EMA) e no Pavilhão Desportivo da cidade, nos dias 21 e 22 de abril. Este será um «dos maiores eventos europeus da modalidade», que irá juntar cerca de 500 atletas como participantes diretos, quer portugueses, quer de outros países, e um milhar de acompanhantes, segundo adiantou o grupo Muzenza de Capoeira. São esperados desportistas dos 15 núcleos do Grupo Muzenza Portugal, além de países como Espanha, Brasil, Inglaterra, Polónia, Alemanha, Itália e França, reforça ainda a organização. O encontro «junta alguns dos mais importantes mestres deste coletivo, incluindo o presidente, um grande nome da capoeiragem do Rio de Janeiro, o Mestre Burguês.

Este será um momento de apresentação de uma das mais significantes expressões da cultura brasileira – a Capoeira – hoje considerada Património Imaterial da Humanidade pela Unesco». Esta edição tem ainda um vasto programa que inclui rodas de capoeira nas ruas da cidade, a partir do próximo sábado, dia 15 de abril. Na sexta-feira, 21 de abril, terá lugar no pavilhão do EMA, entre as 15h00 e as 20h00, o Batizado e a Troca de Graduações dos Jovens e Adultos, enquanto no sábado, dia 22, o Pavilhão Municipal de Albufeira terá as mesmas cerimónias, mas, desta vez, dedicadas às crianças. Estão ainda programados workshops e demonstrações infantis.

A iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira, tem entrada livre, mas a Associação de Capoeiragem Malta do Sul – Grupo Muzenza de Capoeira promoverá uma ação de ajuda a uma instituição local. Por isso, os interessados podem contribuir com um pequeno donativo que reverterá a favor dos Bombeiros Voluntários de Albufeira.