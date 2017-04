Albufeira acolhe Campeonato do Mundo de Kempo

Albufeira é o destino escolhido para acolher o 14.º Campeonato Mundial de Kempo, que irá juntar cerca de mil atletas e mais de dois mil acompanhantes, que permanecerão no concelho de 24 a 30 de abril.

O Campeonato realiza-se no Pavilhão Desportivo de Albufeira, com início agendado para as 9h00 do dia 26 de abril, quarta-feira, e encerramento no dia 29 de abril, sábado. Durante quatro dias, os competidores provenientes de 37 países vão defrontar-se em várias modalidades e disciplinas de luta em pé e no solo, assim como em competições artísticas de artes marciais.

O evento é organizado pela Associação Portuguesa de Kempo, sob a égide da Federação Internacional de Kempo e supervisão da Federação Portuguesa de Kempo, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira.

«Trata-se de mais um evento ligado à Juventude e ao Desporto, o que contribui para reforçar a imagem de Albufeira como um concelho jovem, dinâmico e com qualidade de vida», destaca Carlos Silva e Sousa. Para o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, é importante promover de forma constante o destino turístico, «o que justifica o investimento em eventos de grande expressão mediática que coloquem a marca do concelho nos grandes palcos nacionais e internacionais».

Refira-se que a Federação Portuguesa de Kempo (FPKP) está sedeada em Faro, desde 2005, e a nível mundial encontra-se filiada na Federação Internacional de Kempo, cuja sede é atualmente na Alemanha. A FPKP teve a sua primeira representação internacional em 2005, com a participação no Campeonato do Mundo em Geneva, Suiça, e em 2008 promoveu o primeiro Campeonato do Mundo de Kempo, realizado em Portugal.