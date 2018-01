AIA presente numa das maiores feiras de automobilismo da Europa

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) marca presença, de 11 a 14 de Janeiro, pelo terceiro ano consecutivo em Birmingham, na Inglaterra, para promover o seu circuito, numa das maiores feiras de automobilismo, a «Autosport International the Racing Car Show».

O certame que se realiza na National Exibithion Center (NEC) é o maior evento europeu automobilístico indoor da pré-época e cobre todas as áreas deste desporto, tanto a nível profissional, como ao nível amador, do Karting à Fórmula 1. Este ano conta com mais de 600 expositores, que variam entre empresas de engenharia especializadas para fabricantes e grandes marcas do mundo automóvel.

Sendo já um marco para os amantes do automobilismo, a participação nesta feira enquadra-se numa estratégia de reforço do posicionamento do Autódromo Internacional do Algarve enquanto circuito de excelência. Reforçando a sua oferta no mercado desportivo e empresarial, promovendo igualmente o Algarve como um óptimo destino turístico.

Além da promoção do circuito algarvio, a presença neste certame vai servir também para divulgar os eventos que o Autódromo do Algarve vai receber em 2018, onde se destaca a realização do Campeonato Mundial de Superbike, de 14 a 16 de setembro, entre outras igualmente importantes, como as 24H Endurance Series (6 a 8 de julho), o Algarve Classic Festival (19 a 21 de outubro) e o European Le Mans Series (26 a 28 de outubro).

A exposição Autosport International está aberta não só aos profissionais, que contam com dois dias exclusivos para networking, mas também ao público em geral, que tem oportunidade de ver os carros mais espetaculares do momento em ação.