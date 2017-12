Xutos e Pontapés atuam na passagem de ano de Albufeira

Na noite da passagem de ano, a Praia dos Pescadores vai ser palco do habitual concerto junto ao mar ao receber nomes do panorama musical português da atualidade. Este ano, Albufeira prepara-se para brindar ao som de Agir e Xutos e Pontapés e trazer animação antes e depois das doze badaladas.

A animação de fim de ano do município tem início no dia 29 de dezembro com o Paderne Medieval. Ao longo de quatro dias, a aldeia do Barrocal algarvio a ser transformada numa montra da história e etnografia do século XIV, onde haverá um mercado medieval com danças, recriações históricas, demonstrações de artes e ofícios e manjares medievais. O ponto alto do evento está marcado para o primeiro dia do ano 2018 com um cortejo histórico que retrata a cerimónia da entrega da Carta de Doação do Castelo de Paderne, por D. Dinis, à Ordem de Avis.

O cantor Agir vai inaugurar a festa do dia 31 de dezembro, ao interpretar temas como «leva-me a sério», «tempo é dinheiro», «parte-me o pescoço» ou «como ela é bela». O cantor vai ainda apresentar o seu terceiro disco, cujo tema de estreia é “Manto de Água”, que conta com a colaboração de Ana Moura.

À meia-noite, o espetáculo pirotécnico vai marcar a entrada em 2018, este ano com três pontos de lançamento. Além da Praia dos Pescadores e da Praia da Oura, também a Praia de Olhos de Água verá o areal iluminado pela sessão de fogo-de-artifício que dará as boas vindas a 2018.

«A Passagem de Ano em Albufeira é um dos maiores acontecimentos do género a nível nacional. Desde 2002/03, ano em que se iniciaram as comemorações de rua, que Albufeira entrou para o roteiro dos destinos mais procurados nesta época do ano. Este ano, será introduzida mais uma novidade. Às sessões de fogo de artifício das Praia dos Pescadores e da Oura, junta-se agora mais um ponto de lançamento a partir da praia de Olhos de Água. Passam assim a ser três, os locais em Albufeira onde se pode assistir a um dos momentos mais marcantes da Passagem de Ano, com os céus a iluminarem-se de cores e formas num espetáculo único», revela Carlos Eduardo da Silva e Sousa, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, em nota enviada à imprensa.

O último foguete vai anunciar o início do concerto dos Xutos e Pontapés, banda que dispensa apresentações e que irá levar, à Praia dos Pescadores, o ritmo do rock & roll português. Donos de uma lista interminável de clássicos, os Xutos cimentam a sua ligação indestrutível com um público fiel, sempre presente à chamada, de braços cruzados em X, a celebrar a maior longevidade de uma carreira rock em Portugal.

Após as doze badaladas, a Avenida Sá Carneio vai ser palco da Star Parade, um desfile de estrelas que este ano se inspira na banda Beatles e que será marcado por diversos momentos de animação nas ruas e nos estabelecimentos aderentes.

No cartaz das festas de fim de ano do município de Albufeira está também o festival SOLRIR. Esta iniciativa, que é já considerada o melhor festival do humor nacional, decorre entre os dias 29 e 30 de dezembro e 1 e 2 de janeiro no Palácio de Congressos do Algarve (Herdade dos Salgados). Este ano, o cartaz vai contar com nomes como Eduardo Madeira, Fernando Rocha, Herman José e Nilton.