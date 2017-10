Vitorino e Flor de Sal juntos em Loulé

O Cine-Teatro Louletano apresenta um concerto inédito que junta o prestigiado intérprete Vitorino Salomé e sua banda ao duo Flor de Sal, composto por Ana Figueiras e Zé Francisco, no âmbito do ciclo musical “O Longe é Aqui” (VIII), na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, às 21h30.

«Composta por cristais leves, em forma de palheta, de uma brancura extrema, esta flor forma-se na superfície das pequenas peças da salina. A sua grande vantagem é o sabor que desperta nos alimentos (em vez do insípido sal refinado), afinando temperos e apurando prazeres». Trazida à luz da nossa realidade, e inspirada por esta paisagem intemporal espalhada pelas terras algarvias, nasce o projeto Flor de Sal. Um duo que começou em 2014 e que dois anos depois fez a apresentação oficial do seu primeiro disco homónimo no Cine-Teatro Louletano.

Zé Francisco, assumindo-se como cantautor e contador de histórias ligadas ao mar, à sua faina, à nostalgia e ao amor que ele inspira, faz-se acompanhar da flautista Ana Figueiras, que com a sua experiência na área da música clássica e antiga, seu talento e afeto, contribui para uma interpretação fresca e inspiradora, não só da música de cariz tradicional portuguesa, mas também desta miscelânea de sabores que resulta na fusão entre diferentes géneros de músicas do Mundo.

O concerto tem a duração aproximada de 90 minutos, destina-se a maiores de 6 anos e o bilhete tem um custo associado por pessoa de 10 euros, passando para 8 euros no caso dos maiores de 65 e menores de 30 anos, sendo o Cartão de Amigo aplicável a este evento.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email [email protected] Além disso, podem consultar a sua página de facebook ou o seu renovado website, ambos em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL.

O Cine-Teatro continua assim a apostar no lançamento de novos desafios a projetos musicais locais, juntando-os a reconhecidos nomes do panorama nacional. Desta vez, privilegia-se o universo da música tradicional e da world music ao propor o encontro entre o duo Flor de Sal e Vitorino, num diálogo em que será reinventado o repertório de ambos, bem como afinidades e influências comuns.