A Universidade do Algarve (UAlg) comemora mais um aniversário no dia 12 de dezembro, e no mesmo dia vai atribuir o título de Doutor Honoris Causa a Joaquim Antero Romero Magalhães, numa cerimónia pública aberta a toda a comunidade que marcará também o início das comemorações do 40º aniversário da instituição.

A proposta de doutoramento foi apresentada pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) e pelo Conselho Científico da Faculdade de Economia (FE) e aprovada, por unanimidade, pelo Senado Académico da UAlg, no dia 26 de setembro de 2018.

Um dos pontos altos da cerimónia contemplará a Laudatio (uma declaração de louvor), proferida por Maria Leonor Freire Costa, docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e madrinha do homenageado. Em seguida, será feita a imposição das insígnias doutorais, seguida do discurso do novo Doutor. Para Paulo Águas, reitor da UAlg, «trata-se de um justo e merecido reconhecimento a um brilhante académico algarvio, com um contributo inestimável para o estudo da história económica da região».

A cerimónia contará com as intervenções do presidente do Conselho Geral, Vitor Neto, da representante dos funcionários não docentes, Conceição José, do presidente da Associação Académica da UAlg, Pedro Ornelas, do representante dos docentes, Tomasz Boski, terminando com a intervenção do reitor da UAlg, Paulo Águas.

Durante a cerimónia serão ainda entregues as medalhas da Universidade aos funcionários que completam 25 anos de serviço, os diplomas aos novos doutores e, com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, será também atribuído o «Prémio Universidade do Algarve» aos diplomados com mérito no ano letivo de 2016/2017.