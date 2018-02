Uma «Noite da China» no Centro de Congressos do Arade

A celebração em Portugal tem como objetivo compartilhar a celebração do Ano Novo Chinês com a população local, fomentando ativamente a amizade entre os dois países, desejando votos de felicidade a toda a comunidade local.

Um dos locais desta celebração, organizada pela Embaixada da China em Portugal, com o apoio do município de Lagoa, será no Centro de Congressos do Arade, onde no dia 13 de fevereiro, às 21 horas, o ano do Cão, será comemorado em palco com o espetáculo denominado «Noite da China».

Estarão presentes, a Companhia de Canto e Dança de Zhengzhou e a Companhia de Dança da Escola Secundária Pui Ching de Macau que apresentarão belíssimas danças clássicas e danças étnicas da China e músicas instrumentais chinesas.

O ponto alto da noite irá para o grupo de Monges do Templo Shaolin que brindarão o público presente com os seus habituais e espetaculares movimentos de kung fu.

O espetáculo único, a não perder, e que terá uma duração de aproximadamente 70 minutos.

Os bilhetes já estão à venda em Ticketline.pt