Três jovens algarvios representam Portugal na 71ª Copa do Mundo de Acordeão

João Campos Palma, Hernâni Cerqueira e Pedro Gonçalves são os três selecionados para representar Portugal na 71ª Copa do Mundo de Acordeão que vai decorrer em Kaunas, na Lituânia, de 24 a 30 de setembro. Os três jovens são alunos do reconhecido acordeonista algarvio Nelson Conceição. As provas de seleção realizaram-se no passado dia 18 de julho no Conservatório Regional de Vila Real de Santo António, por iniciativa da Mito Algarvio – Associação de Acordeonistas do Algarve. O júri foi presidido pelo professor Hermenegildo Guerreiro e também por Anabela Silva e Emanuel Marçal.

Entretanto, o acordeão continua a ser tocado um pouco por todo o Algarve. Na sexta-feira 27 de julho, às 21h30, a Escola de Acordeão de Castro Marim reúne 15 intérpretes em palco e no sábado seguinte, à mesma hora, em Odeleite apresenta-se Michel «Sapateado» ao vivo. Em Loulé, na Cerca do Convento, o espetáculo «Mil e Uma Noites do Acordeão com o Campeão do Mundo», na sexta-feira, dia 3 de agosto às 21h30. No domingo, no mesmo local e no mesmo horário, será apresentado o CD «O Acordeão pelas Mãos dos Jovens».