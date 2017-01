Tôr recebe Festa dos Reis

Em pleno barrocal algarvio, a aldeia da Tôr recebe no próximo domingo, dia 8 de janeiro, a Festa dos Reis, onde não irão faltar as tradições associadas a esta data.

A partir das 14h30, decorre, na Igreja da Tôr, a eucaristia solene presidida pelo Padre Carlos Matos. A partir das 15h30, haverá uma procissão que percorrerá as ruas principais da Tôr numa expressão de fé.

Pelas 16h00, no Largo da Igreja, tem lugar o tradicional leilão de ramos e demais ofertas.

As celebrações encerram com a atuação do Grupo Coral e Etnográfico de Grândola Canta as Janeiras e um baile com o acordeonista Fábio Muchacho.

A entrada é livre.