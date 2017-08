Tomatito, Carlos Saura e Mariza no Festival de Lucía em Castro Marim

Castro Marim vai ser palco de homenagem ao eterno génio da guitarra e mestre absoluto do flamenco contemporâneo, Paco de Lucía. O Festival de Lucía, com edição zero em 2016, alarga-se este ano a novos espaço da vila e decorre durante dois dias, sábado e domingo, 18 e 19 de agosto. Tomatito, grande guitarrista de flamenco, é o artista convidado para a primeira noite, com palco no Revelim de Santo António, às 22h00. Dedicado à arte da guitarra flamenca, Tomatito já atuou ao lado de nomes tão importantes como Elton John e Chick Corea. No dia 17 de agosto, antes do grande concerto em Castro Marim, Tomatito fará uma «Serenata a Lucía», em Monte Francisco, uma homenagem à mãe de Paco, Luzia Gomes, natural daquela localidade. No dia 19 de agosto, o festival recebe a fadista Mariza, madrinha e embaixadora do evento, com o concerto «Mundo», às 22h00 no estádio de futebol. A pintura e a fotografia serão representadas por Carlos Saura, que fará, durante os dois dias, uma interpretação artística do evento. No dia 19, às 18h00, haverá duas masterclasses. A primeira, pelo jornalista e crítico musical Nuno Galopim, sobre o tema «Eurovisão: O artista e a Promoção da sua Geografia». Segue-se «Guitarras do Mundo», por Henrique Vieira, guitarrista e professor de Educação Musical e de Espetáculo e Multimédia. Os bilhetes estão à venda na BOL e também no Gabinete de Apoio ao Munícipe, contatável do 281 510 778 e [email protected]

Programa

SERENATA A LUCÍA – TOMATITO

Local: Largo Manuel Gomes (Monte Francisco)

Dia 18 de agosto, sexta-feira

19h00

Master CLASS – Nuno Galopim

Casa do Sal

Dia 19 de agosto, sábado

18h00

Master CLASS – Guitarras do Mundo Pocket Show – Henrique Vieira

Casa do Sal

Dia 19 de agosto, sábado

19h00