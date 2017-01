Tiago Pereira mostra «O Povo que ainda Canta» no Museu do Traje

A primeira apresentação no Algarve do aguardado livro com a série documental «O Povo que Ainda Canta», de Tiago Pereira, e do novo website de «A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria» tem lugar no sábado, dia 28 de janeiro, pelas 16 horas, no Museu do Traje, em São Brás de Alportel A sessão contará com a presença do realizador Tiago Pereira e do editor José Moças (Tradisom), sendo o livro apresentado pelo programador cultural Paulo Pires. Haverá ainda alguns momentos musicais.

O livro agora editado, com 92 páginas, inclui 8 DVDs da série documental «O Povo que Ainda Canta», produzida para a RTP2 em 2015. A publicação é o resultado do sistemático e abrangente trabalho que Tiago Pereira e a sua equipa têm vindo a realizar desde janeiro de 2011, registando práticas musicais de tradição oral, cantigas, rezas, paisagens sonoras, danças, mas também projetos musicais organizados de cariz urbano de vários géneros.

Sobre o lançamento do novo website de «A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria», Tiago Pereira explica que «em 6 anos, este projeto teve grande influência na forma como hoje muitos portugueses olham para as suas raízes musicais, mas viveu sempre do efeito imediato que os seus mais de 2600 vídeos geravam no momento em que eram publicados nas redes sociais. Com o lançamento do novo sítio, é possível procurar os vídeos por instrumento, região, género, produção e realizador e ainda viajar pelo país, de distrito em distrito, incluindo as ilhas».

O livro é dedicado a Adélia Garcia, entre outras, figura incontornável no trabalho de Tiago Pereira, falecida no dia 31 de dezembro de 2016. O evento tem entrada livre e conta com o apoio institucional do Museu do Traje.

Outros projetos A associação sem fins lucrativos «A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria», tem vindo a criar uma consciencialização para o conhecimento e importância de um património vivo e muitas vezes esquecido de tradição oral, cantigas, romances, contos, práticas sacro-profanas, músicas, danças e também de gastronomia.

Assim, em parceria com a Associação Pedexumbo, nasceu o projeto a «A Dança Portuguesa A Gostar Dela Própria», que tem vindo a gravar coreografias tradicionais dançadas em Portugal, criando assim o primeiro mapa coreológico português.

A convite de músicos e investigadores espanhóis, nasceu «A Música Ibérica A Gostar Dela Própria», com o intuito de documentar a música dita tradicional de toda a Península Ibérica, preparando uma série documental de 10 episódios de 52 minutos, sendo que o primeiro sobre as províncias de Zamora, Salamanca e Léon. Por fim, e embora muito mais pequena e recente, está a ser desenvolvida série «A Comida Portuguesa A Gostar Dela Própria» que visa a gravação de receitas e outras histórias relacionadas com a gastronomia portuguesa.

A associação promove ainda palestras e conversas, em Portugal e Espanha, nas quais usa os seus videos para mostrar a riqueza cultural portuguesa. Promove também atividades educativas como workshops em escolas e atividades com jovens e crianças.