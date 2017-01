Tiago Correia apresenta «A Noite Canta» em Loulé

Política PS já anunciou seis candidatos a Câmaras Municipais Vila Real de Santo António, Lagos, Albufeira, Castro Marim, Tavira e Silves são seis dos concelhos que já escolheram e divulgaram o nome dos candidatos pelo Partido Socialista às...

Política Deputados algarvios do PSD chamam presidente do IPMA à Assembleia da República A Comissão de Agricultura e Mar aprovou esta semana o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, apresentado por iniciativa dos deputados eleitos pelo Algarve, para agendamento de audição com...