Teatro «A Freguesia» encerra centenário de Quarteira

No próximo dia 13 de abril, pelas 21h30, na Praça do Mar, o encerramento do programa comemorativo do Centenário da Freguesia de Quarteira será assinalado com um espetáculo – «A Freguesia» pelo Teatro do Eléctrico – que cruzará o passado da cidade com a sua atualidade, com vertentes que combinam o Teatro Documental e o Teatro Musical.

Uma equipa de mais de 50 pessoas trabalham para um espetáculo onde a Memória e a (Multi)Culturalidade de Quarteira estarão em primeiro plano. O espetáculo conta com 15 atores em cena, uma orquestra de 14 elementos, vídeo-projeção de um cenário desenhado ao vivo, envolvendo também vários artistas da terra. A direção do projeto cabe a Ricardo Neves-Neves, natural de Quarteira.

O espetáculo acontecerá na Praça do Mar onde vários palcos dispostos no espaço vão envolver o público, criando uma dinâmica viva nas apresentações, num espetáculo sobre a Identidade, a Tradição e a Contemporaneidade.

Com a participação especial da atriz Maria João Luís, o elenco contará com no elenco de Ana Valentim, Bruno Xavier, Catarina Rôlo Salgueiro, Elsa Galvão, Joana Almeida, Joana Campelo, Joana de Carvalho, Márcia Cardoso, Rafael Gomes, Rita Cruz, Rui Melo, Sílvia Figueiredo, Tadeu Faustino e Vítor Oliveira.

Este momento será o culminar de um ano de comemorações em que se pretendeu recordar um século de História daquela que foi uma antiga vila piscatória e que é hoje uma cidade em franca expansão e um dos principais polos do turismo algarvio.

O espetáculo é de entrada livre.