Tavira inaugura novos espaços dedicados às artes

O fotógrafo holandês Ron Isarin radicado há mais de dez anos em Tavira inaugura no próximo sábado, dia 30 de setembro, entre as 17h e as 20h, o espaço de fotografia «Blossom», na rua Dr. José Pires Padinha, 86, no centro histórico de Tavira.

O holandês descreveu o novo espaço ao «barlavento» como uma «mistura de loja de recordações e galeria de arte». Todas as fotos no interior da «Blossom» são da autoria do holandês. A ideia é disponibilizar «fotografias de autor impressas em madeira, metal, tela e acrílico e postais com paisagens de Tavira e do sotavento».

«Na verdade, gostaria de fomentar a criação um quarteirão das artes em Tavira. E nesse sentido, no dia 30, inaugura não só a loja Blossom como a Baú de Barro, mesmo ao lado, a qual também dará visibilidade a dezenas de artistas algarvios».

Especialmente para o dia da inauguração Ron Isarin preparou uma exposição a preto e branco inspirada nas gentes de Tavira. «Esta loja é sobretudo um tributo à cidade que me transformou. Só comecei a fotografar depois de me mudar para cá. E este é o meu contributo. Acho que as pessoas de Tavira merecem um espaço de autor deste género, com uma oferta única». A inauguração contará ainda com a participação da cantora Viviane.

Isarin trabalhou durante 20 anos no setor financeiro antes de trocar a Holanda pelo Algarve e as contas pela fotografia. Na verdade, tanto o seu avô como o pai dedicaram as suas vidas à fotografia, porém, a veia artística de Ron Isarin apenas despertou «depois de se mudar para um lugar tão bonito e inspirador como Tavira», explica. Atualmente, as suas fotografias focam-se muito em paisagens naturais e arquitetónicas, a vida selvagem da Ria Formosa, retratos e detalhes da vida no sotavento algarvio, com especial enfoque nos habitantes e na cidade de Tavira.

Um dos projetos a curto prazo da loja «Blossom» será organizar workshops de fotografia «para quem quiser tirar ainda mais partido dos seus equipamentos fotográficos»

Para mais informações visite www.blossomfotosandmore.com