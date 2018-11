Samuel Úria dá concerto em Silves

Samuel Úria vem até ao sul do país, mais precisamente a Silves, no próximo dia 7 de dezembro, sábado, onde atuará no Teatro Mascarenhas Gregório pelas 21h30, naquela que será mais uma edição da rúbrica «LADO B», promovida pela Câmara Municipal de Silves.

Nesta noite, para além da interpretação dos seus êxitos, Samuel Úria dará a conhecer o seu “Lado B”, num serão informal, certamente marcado pelas histórias da sua carreira como músico e compositor.

Samuel Úria nasceu em Tondela, em 1979. Apresentado na sua biografia oficial como «meio homem meio gospel, mãos de fado e pés de roque enrole», é considerado um dos mais inspirados e originais autores portugueses e no seu currículo conta com temas escritos para nomes como António Zambujo, Ana Moura, Clã ou Kátia Guerreiro.

Os ingressos para este espetáculo têm o custo de 8 euros, podendo ser adquiridos no Museu Municipal de Arqueologia de Silves (282 440 838 – [email protected]) e na Casa-Museu João de Deus, em São Bartolomeu de Messines (282 440 892 – [email protected]). As reservas deverão ser levantadas obrigatoriamente até ao final do dia 3 de dezembro.