Sam Alone dá concerto em Quarteira no sábado

A tocar na sua terra natal, Poli Correia (Sam Alone) acompanhado pela banda The Gravediggers vai dar um concerto este sábado, 5 de agosto, às 22h00, a Praça do Mar, em Quarteira.

A música para Poli Correia (Sam Alone) é uma forma de contar histórias sinceras sobre pessoas comuns com que todos nos podemos relacionar. Sobre o crescimento, lutas quotidianas e heróis do dia-a-dia.

Sam Alone está armado com a sua «Working Class Rifle», uma velha guitarra áspera, e acompanhado pelos Gravediggers, um grupo de pessoas com pensamento similar e que partilham a mesma visão de tocar música orgânica, música para o povo.

Com um enraizamento na folk americana e nas canções de protesto clássicas, trazem uma abordagem fresca e contemporânea. O cantor e guitarrista, que foi nomeado como a personalidade a ter em conta na música em 2016 pelo Notícias Magazine, não é novato no mundo da música internacional. Ele e o guitarrista Pedro Matos costumam tocar pelo mundo com a banda de hardcore Devil In Me.

Em Sam Alone, a mensagem é: manter uma atitude positiva, enquanto se lida com a frustração das injustiças sociais, lutando para que o mundo se torne num lugar melhor. A estrada, amigos e família são algumas das principais influências da banda de seis músicos.

O espetáculo tem entrada livre.