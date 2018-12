Rui Neto traz Välute a Faro

Välute, de Rui Neto, é o espetáculo que encerra o ciclo de programação da DeVIR|CAPa. Marcado para esta sexta-feira, dia 7 de dezembro, a apresentação terá lugar no Centro de Artes Performativas do Algarve (CAPa), que se situa na Rua Frei Lourenço de Sta. Maria, 4, em Faro.

Välute é um lugar imaginário, um território fronteiriço, invisível. Nele tudo é possível. O sonho confunde-se com a realidade. Um espectáculo criado por Rui Neto, que conta com a interpretação de Margarida Cardeal com Cristina Milho, Drica Gomes, Martyn Gama, Roger Madureira, e com as Vozes Em Conserto (Sandra D’Andrade como solista).

Este ciclo de programação contou com espetáculos de qualidade que atrairam muito público ao CAPa. Nomes como Noiserv, Mignamala, Marco Martins com Beatriz Batarda e Romeu Runa, e mais recentemente Emmy Curl, ofereceram momentos agradáveis aos espetadores. Agora, é a vez de Rui Neto mostrar à comunidade a sua apresentação Välute.

Esta iniciativa antece a 5ª edição dos encontros do DeVIR, que vão ter lugar entre Fevereiro e Maio de 2019 em Faro, Loulé, Quarteira e Lagos.

A apresentação de Rui Neto está marcada para as 21h30, e os bilhetes têm um custo de 6 euros. As reservas poderão ser feitas por e-mail, por telefone (289828784 ou 961173034) e ainda através da página de Facebook da DeVIR|CAPa.

O cartaz completo da apresentação pode ser consultado aqui.