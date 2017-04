RE_Pouso junta dança contemporânea e jazz no Teatro Lethes

À semelhança de anos anteriores, o Teatro Lethes celebrará o dia Mundial da Dança, e do Jazz, abrindo portas para a estreia de «Re_pouso», com encenação e interpretação de Filipa Rodriguez em parceria com o músico Luís Miguel e a OVA (Orquestra Visual do Algarve).

O espetáculo «Re-pouso» é baseado na lenda do «Arco do Repouso». Conta a lenda que na conquista do castelo de Faro aos Mouros, as almas de uma princesa moura e do seu irmão mais novo ficaram aprisionadas nas paredes do arco. Um feitiço lançado pelo pai, ao saber que a filha se tinha encontrado com um soldado rival. Tal feitiço só será quebrado quando o mundo deixar de ser mundo. Os intérpretes transportam a lenda, transcendem-na e encontram um novo final.

Luís Domingos Miguel iniciou o seu percurso musical depois de terminar a sua licenciatura em Geografia na Faculdade Nova de Lisboa. Tocou em locais como o Festival de Jazz de Zaragoza, Casa da Música do Porto, entre outros. Já deu aulas na Academia de música de Lagos, Conservatório de Portimão e na escola Profissional de Lagoa no Curso de Sopros e Teclas. Atualmente é professor na Escola Secundária da Bemposta em Portimão onde leciona diversas disciplinas do curso profissional de Jazz.

Filipa Rodriguez é natural de Faro, iniciou os seus estudos em dança aos 5 anos no Conservatório Regional do Algarve. É licenciada pela Escola Superior de Dança em Lisboa (2004/07). Participou como bailarina/ atriz no musical Jesus Cristo Super Star, de Filipe La Féria, em 2008/09. Durante o ano 2009/10, participou como bailarina na companhia de dança Contemporânea Laura Alvarez, em Barcelona. Mestre em especialização de composição coreográfica contemporânea (2010/12). Em 2013 apresentou o espetáculo Num todo e por partes em 2014 participou como coreografa do ICA no festival Dansul. Durante 2015 estreou espetáculos para a infância. Desde 2012 lecciona ballet clássico e contemporâneo. Atualmente é professora e diretora da Escola de Dança Contemporânea Incorpora, em Faro.

Os bilhetes estão à venda no Teatro Lethes e podem ser reservados pelo 289 878 908.