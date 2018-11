Projeto TASA leva «Artesãos do Século XX» ao Maria Nova Lounge Hotel em Tavira

O Projecto TASA partilha os resultados da intervenção realizada recentemente com o programa «Artesãos do Século XXI», capacitando uma nova geração de artesãos numa lógica de inovação da atividade e produtos.

A exposição homonima estará patente no Maria Nova Lounge Hotel, em Tavira, de 19 a 23 de novembro. Inaugura no dia 19 às 17 horas com uma apresentação e conversa sobre sustentabilidade e inovação das atividades artesanais.

A mostra retrata o processo e resultados de uma intervenção que envolveu seis aprendizes, seis mestres artesãos, artesãos e equipa do TASA, e ainda um prémio de inovação nos entrelaçados.

O móbil da iniciativa «Artesãos do Século XXI» promovido pelo Projeto TASA é a vontade de agir pela sustentabilidade das técnicas ancestrais que constituem um importante legado cultural da região do Algarve.

Esta missão passa por criar soluções atuais que as mantenham úteis e apetecíveis, capacitar uma nova geração de artesãos que faça desta atividade uma profissão, consciencializar para o valor cultural, ambiental e social da atividade e, assim, contrariar a tendência de extinção das artes e ofícios.

O programa da exposição integra também experiências de interação do público com os processos e matérias-primas e uma montra de produtos da marca pensar em ofertas de Natal que valorizam a cultura local.

O evento conta com o acolhimento e apoio do Maria Nova Lounge Hotel.