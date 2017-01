Projeto «LINGUAJAR» mostra canções tradicionais do Algarve em Aljezur

Neste projeto que integra a programação do 365 Algarve foram criadas uma série de partituras para serem cantadas ao vivo no Mercado Municipal de Aljezur nos próximos dias 28 e 29 de Janeiro convidando um público jovem e adulto, da comunidade (dos habitantes ou visitantes) do concelho de Aljezur e de concelhos próximos, a interpretar essas mesmas partituras.

As oficinas/ ensaios tiveram lugar de 16 a 20 e de 23 a 27 de Janeiro na sede da Tertúlia e no Mercado Municipal. Participaram cerca de 38 pessoas muitas delas não tendo qualquer experiência de canto. Nas apresentações no Mercado Municipal estarão presentes cerca de 27 pessoas.

As partituras criadas são uma recriação de CANÇÕES TRADICIONAIS ALGARVIAS, cantadas a capella e em registo polifónico onde existem vozes solistas e outras, em coro, que substituem instrumentos que seriam outrora de acompanhamento.

Para além da interpretação vocal, assente em técnicas contemporâneas de interpretação, o trabalho será também o do corpo do intérprete e dos corpos em conjunto no espaço que trarão para a cena imagens porventura criadoras de imaginários antigos de conjunto, de celebração e de reunião.

A recolha feita por Michel Giacometti e mais recentemente por Tiago Pereira («A Música Portuguesa a gostar dela própria») e a memória daqueles que ainda vivem para contar e cantar foram fonte de aprendizagem e de inspiração do património musical orquestrado por Margarida Mestre.

Este projeto vocal é produzido por Conceição Gonçalves e Susana de Medeiros da Associação Tertúlia, uma associação sócio-cultural com sede em Aljezur.