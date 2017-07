Portimão e Lagoa acolhem BPM Festival

Um dos mais conceituados eventos de música eletrónica no mundo, focado em talentos emergentes, estreia-se na Europa já no próximo mês de setembro, depois de 10 edições no México. As cidades escolhidas para receber o evento e os artistas no alinhamento do cartaz, são Portimão e Lagoa, de 14 a 17 de setembro.

O objetivo é reunir produtores, músicos, artistas, promotores, profissionais da vida noturna e mais de 70 mil participantes em espaços selecionados para apreciar o melhor do que se faz na atualidade. Para informações adicionais, a organização disponibiliza o e-mail [email protected]