Pedro Penim apresenta «Antes» em São Brás de Alportel

A terceira edição do Festival «encontros do DeVIR – cidades utópicas/ cidades possíveis» apresenta sábado, 8 de abril, às 21h30, no Cineteatro São Brás, o primeiro espetáculo encomendado a um criador nacional, neste caso, o consagrado ator e encenador Pedro Penim, membro fundador do Teatro Praga.

No seguimento de uma residência criativa em São Brás de Alportel, Pedro Penim apresentar «Antes», um inédito com conta também a interpretação de Frederico Serpa.

Será ainda apresentado um texto original de Miguel Castro Caldas, «As costas de Bernardo Passos», com manipulação de vídeo/ imagem em tempo de Filipe Pinto e leitura de Afonso de Melo.

A entrada custa 7 euros. Para mais informações e reservas está disponível o contacto 289 840 211. O espetáculo é para maiores de 12 anos e tem a duração de 75 minutos.

A DeVIR, associação de atividades culturais relembra que o festival decorre de 8 de abril a 27 de maio, com a realização de espetáculos em Faro, Loulé e São Brás de Alportel.

Durante o mês de abril decorrem 4 espetáculos (a 8 de abril no Cineteatro de São Brás; a 15 e 29 de abril no Cine-Teatro Louletano; a 21 de abril no Teatro das Figuras, em Faro) por criadores nacionais de várias áreas que responderam a encomendas de criação sobre os territórios/localidades de Faro, Loulé, Quarteira e São Brás de Alportel (Pedro Penim, Miguel Castro Caldas, Filipe Pinto, Francisco Camacho, Lídia Jorge, Sara Feio, Rui Neto, Afonso Cruz, JAS, Vera Mantero, Miguel Cardoso, Gonçalo Pena, entre outros).

Em maio têm lugar no CAPa, Centro de Artes Performativas do Algarve, em Faro, oito espetáculos por criadores internacionais da área da dança contemporânea (5 de maio, Síria; 6 de Maio, Coreia do Sul; 12 de maio, Moçambique; 19 de maio, Índia; 20 de maio, Brasil e Argentina; 26 de maio, Áustria; 27 de maio, Roménia e República Democrática do Congo).

Mais informações em https://www.encontrosdodevir.com/