Paula Fernandes regressa ao Portimão Arena para apresentar novo álbum

A artista brasileira que mais brilha na atualidade volta ao Portimão Arena, no próximo dia 7 de abril, a partir das 21h30, para apresentar o seu novo álbum e DVD «Amanhecer ao vivo», lançados em setembro passado no Brasil, e já com um Grammy arrecadado, em novembro passado, em Las Vegas, na 17ª edição dos Latin Grammys.

Com mais de 10 milhões de discos e DVDs vendidos, Paula Fernandes é dona de uma voz incontornável e sucesso, surpreendendo pela grandeza de fãs nas redes sociais: mais de 4 milhões de seguidores no twitter, mais de 2 milhões seguidores no instagram, mais de 14 milhões de Gostos na sua página do facebook e mais de 250 milhões de visualizações no Youtube.

Em Portugal, segundo dados da Associação Fonográfica Portuguesa, Paula Fernandes já conseguiu 4 Discos de Platina e é a artista que esteve mais tempo no top de vendas (152 semanas), fruto de um persistente trabalho de crescimento gradual que inclui duetos com Anselmo Ralph e Mickael Carreira, a somar a outros que fez com megaestrelas da pop internacional como Taylor Swift ou Shania Twain, com quem gravou e atuou ao vivo.

Os ingressos para este concerto variam entre os 30 e os 50 euros e encontram-se à venda no Portimão Arena (dias úteis), TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (terça-feira a sábado, 13h30 às 18h00), Lojas FNAC, Worten e El Corte Inglês, postos CTT – Correios de Portugal, Pousadas da Juventude, na Agência ABEP – Lisboa e em https://portimao.bol.pt/, www.bol.pt e em www.facebook.com/bol.

A «Paula Fernandes – Tour Amanhecer ao Vivo» é uma produção Senhores do Ar II – Produções, Lda. e conta com o apoio do município de Portimão.