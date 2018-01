Orquestra Filarmónica Portuguesa abre 2018 no Auditório Municipal de Olhão

«De Viena a Hollywood» é o título do Concerto de Ano Novo com que a Orquestra Filarmónica Portuguesa abre a programação de 2018 do Auditório Municipal de Olhão, este sábado, dia 6 de janeiro, a partir das 21h30.

Numa só noite, serão apresentados em palco os clássicos da família Strauss e os mais recordados êxitos de Hollywood.

Johann Strauss, Eduard Strauss, Josef Strauss e Johann Strauss II serão interpretados pelas mãos de 60 músicos, conduzidos pelo maestro Osvaldo Ferreira, que este ano inova com a apresentação de alguns dos maiores êxitos de Hollywood de todos os tempos, que ficaram para sempre no nosso imaginário, como é o caso de 007, New York, New York, ou Star Wars, entre outros.

Fundada em maio de 2016 por Osvaldo Ferreira e Augusto Trindade, a Orquestra Filarmónica Portuguesa integra um conjunto de músicos de elevado padrão artístico, premiados em concursos nacionais e internacionais, antigos integrantes da Orquestra Jovem da União Europeia e, ainda, músicos estrangeiros residentes em Portugal, que se juntaram neste projeto para criar uma orquestra que fosse uma referência de qualidade.