Ornatos Violeta no Festival F em 2019

O Festival F regressa de 5 a 7 de setembro de 2019, após uma 5ª edição em que bateu o recorde de público, recebendo perto de 50.000 pessoas que, durante três dias, tornaram Faro na capital da música portuguesa, afirmando-o como o último grande festival de verão.

O primeiro nome revelado para o cartaz do próximo ano deste festival algarvio, são os Ornatos Violeta, no dia 6 de setembro.

Para comemorarem o 20º aniversário do lançamento de «O Monstro Precisa de Amigos» em 2019, os Ornatos Violeta decidiram brindar o público, de norte a sul do país, com um curto regresso aos concertos, para a interpretação integral da sua obra seminal, em três grandes festivais: o primeiro, em Lisboa, no NOS Alive; o segundo, em Gaia, no MEO Marés Vivas; o terceiro e último, em Faro, no Festival F.

Editado a 22 de novembro de 1999, «O Monstro Precisa de Amigos», o segundo e último álbum de originais dos Ornatos Violeta superou as expectativas criadas pelo disco de estreia, «Cão!», e confirmou o talento de Manel Cruz (voz), Nuno Prata (baixo), Peixe (guitarra), Kinörm (bateria) e Elísio Donas (teclados) na composição de canções intemporais que, ano após ano, continuam a ser descobertas, recuperadas ou interpretadas pelas gerações mais novas.

É o caso de «Capitão Romance» — que conta com o convidado especial Gordon Gano, dos Violent Femmes, uma das maiores referências dos Ornatos Violeta, a cantar em português —, «Chaga», «Dia Mau» ou «Ouvi Dizer» — com a participação especial e inolvidável de Vítor Espadinha —, verdadeiros tesouros do cancioneiro nacional.

Os bilhetes para o Festival F ficarão brevemente disponíveis, bem como mais informação e novidades relativas à 6ª edição do último grande festival de verão.