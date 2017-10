Olhão acolhe terceira edição do Encontro Internacional Poesia a Sul

É já de 3 a 12 de novembro de 2017 que decorre o III Encontro Internacional Poesia a Sul – Olhão 2017. A iniciativa da Câmara Municipal, comissariada pelo poeta olhanense de projeção internacional Fernando Cabrita, tem a sessão inaugural marcada para as 18 horas de sexta-feira, dia 3 de novembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, ocasião onde o presidente da autarquia, António Miguel Pina, apresentará o evento.

Depois do sucesso das duas primeiras edições, o evento assume em 2017 um carácter ainda mais internacional, com a presença de convidados de Marrocos, Cuba, Espanha, Brasil, República Dominicana, França, Irlanda, México, Porto Rico, Holanda, Vietname, Turquia, Argentina, Chile, Venezuela e, naturalmente, Portugal.

A lista de participantes, mais de meia centena de poetas, músicos, professores, conferencistas e tradutores, vindos de 16 países, representa uma oportunidade de divulgação da poesia contemporânea internacional e de contacto direto do público com os escritores que a criam e produzem, num cenário previligiado, como é a cidade de Olhão.

O Encontro Internacional Poesia a Sul, que desde de 2015 vem congregando poetas de vários países do mundo, surge, na terceira edição, consolidado como um dos importantes festivais literários da atualidade, projeção reflectida nas parcerias entretanto estabelecidas com o Festival Internacional de Poesia de Marraquexe, Marrocos, e o Encontro Literário Internacional Verso Adentro, de Aracena, Espanha.

O III Encontro Internacional Poesia a Sul – Olhão 2017 constitui, assim, uma oportunidade para que poetas das mais diversas origens e linguagens se encontrem para 10 dias de intercâmbio, partilha, palestras, debates, mesas redondas, apresentações de livros, leituras, homenagens, exposições e convívio, numa iniciativa que a organização pretende aberta à participação do público em geral.

O Encontro conta com um programa paralelo de animação diversificado e atrativo, a começar pelo espetáculo poético «Impro-vérsatilis» de Alexis Diaz Pimienta e Charo Martin, marcado para o dia de arranque, às 22h30, no Auditório Municipal, e cuja receita reverte a favor da ADAPO – Associação de Defesa dos Animais e Plantas de Olhão.

A animação paralela volta a passar pelo Auditório Municipal no Sábado, dia 11 de novembro, pelas 22h00, com o espetáculo «Poesia Homónima» de Júlio Resende e Júlio Machado Vaz.

Também este ano, o Poesia a Sul tem encontro marcado com as escolas do concelho, com a iniciativa «Poetas e poemas do mundo».

Programa – III ENCONTRO INTERNACIONAL POESIA A SUL – OLHÃO 2017 – 3 a 12 de Novembro de 2017

Sexta, 3 de novembro

17h00 – Animação Musical – Animação de rua

Rua do Comércio

18h00 – Sessão Inaugural

Apresentação do Encontro pelo Presidente da CMO a jornalistas, convidados e público.

Anúncio da parceria com o Festival Internacional de Poesia de Marrakesh, com a participação de um representante deste Festival

Salão Nobre dos Passos do Concelho/ Câmara Municipal de Olhão

18h30 – Apresentação dos cadernos Poesia a Sul

Salão Nobre dos Passos do Concelho/ Câmara Municipal de Olhão

21h00 – Inauguração das Exposições de Pintura de Prado Manzano (Espanha) e Adão Contreiras (Portugal)

Átrio do Auditório Municipal de Olhão

21h30 – Espetáculo de Poesia e Música com MýHuê Mc Gowran (Vietnam/ Austrália): violino e poesia. Leituras por Maria Dolores Guadarrama (México), Yolanda Duque Vidal (Chile), Jack Grady (Irlanda), Manuel Moya (Espanha), Zakarias Zafra (Venezuela) Touria Ikbal (Marrocos), Daniel Montoly (Rep. Dominicana) Rogério Cão (Portugal),

Poesia e Fado – por Helder Joaquim Gonçalves (Portugal);

«IMPRO-VERSATILES» – o grande Espetáculo Poético de Alexis Diaz Pimienta (Cuba) e Charo Martin (Espanha)

Receita a favor da ADAPO

Auditório Municipal de Olhão

24h00 – Poesia e Música

Leitura de Poemas e música – Sevgi Vural (Turquia), Daniel Montoly (Republica Dominicana), Abdelkerim Akoumi (Marrocos), Said Tigraoui (Marrocos) Silvia Tocco (Argentina) e Marta Emannuelli (Porto Rico);Música por Noémia Pinheiro (Portugal) e Barbara Grande (Espanha): Helder Joaquim Gonçlaves à capela.

Cais Clube

2h00 – Vinte minutos de Poesia com 4 poetas (a definir)

BAR Catita & Companhia

Sábado, 4 de novembro

11h00 – Exposição de desenhos: Pessoas, de Ricardo Ranz (Espanha)

À Conversa. Palestra de Mario Antonio Rosa (Porto Rico)

Sal Sul e Sol

11h30 – Leituras e apresentações: Manuel Moya (Espanha), Ahmed El Motassedeq (Marrocos), Miguel Godinho (Portugal), Marta Emannuelli (Porto Rico), Said Tigraoui (Marrocos) ,Noémia Pinheiro (Portugal) Barbara Grande (Espanha)

Museu Municipal de Olhão

15h45 – À Conversa. «O que deve ser um Festival de Poesia» por Joana Emídio Marques (Portugal)

Museu Municipal de Olhão

17h00 – Conversas sobre Allen Ginsberg – por Uberto Stabile (Espanha) e Fernando Cabrita (Portugal)

Museu Municipal de Olhão

18h30 – Apresentação da poesia de Ahmed El Motassadeq (Marrocos), Cláudio Guimarães dos Santos (Brasil) e Jack Grady (Irlanda)

Museu Municipal de Olhão

20h30 – Poesia Erótica à Mesa (por inscrição )

Restaurante Tacho à Mesa

23h00 – Jam Session de Poesia

Leituras de Sevgi Vural (Turquia), Daniel Montoly (Rep. Dominicana), Alexis Diaz Pimienta (Cuba) Silvia Tocco (Argentina), Zakarias Zafra (Venezuela), Uberto Stabile (Espanha), Adão Contreiras (Portugal), Yolanda Duque Vidal (Chile) e Touria Ikbal (Marrocos) Luis Ene (Portugal) Inma Luna ( Espanha) e Bárbara Grande, (Espanha)

Cais Clube

Domingo, 5 de novembro

11h00 – Poesia com vista para o mar: – Leituras: Barbara Grande (Espanha), Marta Emanuelli (Porto Rico), Noémia Pinheiro (Portugal), Maria Dolores Guadarrama (México), Claudia Sofia Sousa (Portugal), Carmen Vargas (Espanha), Said Tigraoui (Marrocos), Akomi Abdelkerim (Marrocos) Sevgi Vural (Turquia), e Manuel Moya (Espanha).

Exposição de desenhos: Pessoas, de Ricardo Ranz (Espanha)

Cantaloupe Bar

16h00 – Apresentação dos livros «Este Objecto Obscuro do Desejo» (Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho 2017) de Tiago Nené (Portugal) e «Guru de Algibeira» de Luis Ene (Portugal)

Cantaloupe Bar

19h00 – Desenhos de Fernando Cabrita e Poemas lidos

Bioco

22h00 – Noite dos poetas de Marrakesh (Touria Ikbal, Said Tigraoui, Abdelkerim Akoumi e Ahmed El Motassadeq) e da América Latina (Silvia Tocco, Maria Dolores Guadarama, Yolanda Duque Vidal, Daniel Montoly, Zacarias, Zafra e Alexis Diaz- Pimienta).

Cantalouope/Cais Club

Segunda-feira, 6 de novembro

10h00 – Viagem no Caíque bom Sucesso

Manhã – Escolas de Olhão: Alberto Iria e João da Rosa

Poetas e Poemas do Mundo

18h00 – Apresentação de livros de Mark Mackaaji (Holanda), Yolanda Duque Vidal (Chile) e Inma Luna (Espanha)

Sul, Sol e Sal

22h00 – Leituras de Daniel Montoly (Rep. Dominicana), Zakarias Zafra (Venezuela) e Marco Mackaaij (Holanda) Touria Ikbal, Abedelkerim Akoumi, El Motossadeq e Said Tigraoui ( Marrocos)

Cantaloupe/ Cais Club

Terça-feira, 7 de novembro

Manhã – Escola na Fuzeta Dr. João Lúcio

Poetas e Poemas do Mundo

18h00 – À conversa. «La poesía de Rafael Cadenas por ZaKarias Zafra» (Venezuela)

Sul, Sol e Sal

22h00 – À conversa. «A Nova Águia e a Poesia Portuguesa» por Maria Luisa Francisco (Portugal)

Sul, Sol e Sal

23h00 – Leituras por Inma Luna (Espanha),, Claudia Sofia Sousa (Portugal), Fernando Cabrita ( Portugal) Daniel Montoly ( Rep. Dominicana) e Sevgui Vural ( Turquia)

Sul, Sol e Sal

1h00 – Leituras – Vinte minutos de Poesia com 4 poetas

Bar Catita e Companhia

Quarta-feira, 8 de novembro

Manhã – Escola de Olhão Dr. Francisco Fernandes Lopes

Poetas e Poemas do Mundo

ACASO/Lar Brejo: Vários – Poetas e Poemas do Mundo

18h00 – Apresentação de livros de Zakarias Zafra (Venezuela) ,Yolanda Duque Vidal (Chile) e de Pedro Jubilot (Portugal)

Sul, Sol e Sal

19h15 – Apresentação de livros e poemas de Estación Termino de José Luis Nacher (Espanha) e Yo Soy de Derechas de Eladio Orta (Espanha)

Sul, Sol e Sal

21h30 – Cinema e Poesia pelo Cineclube de Olhão. Filme «AL BERTO» (2017)

Sociedade Recreativa Progresso Olhanense

0h00 – Leituras

Bar Catita e Companhia

Quinta-feira, 9 de novembro

Manhã – Escola de Moncarapacho – Dr. António José Eusébio

Poetas e Poemas do Mundo

11h30 – 10 poetas do Mundo

Casa do Povo de Moncarapacho

18h00 – Apresentação da poesia de Carmen Vargas (Espanha) e Daniel Montoly ( Rep. Dominicana)

Sul, Sol e Sal

19h00 – Apresentação da revista «Dos Orillas» por Paloma Fernandez Gomá (Espanha), José Sarria (Espanha), Abdellatif Limami ( Marrocos), e Aziz Tazi (Marrocos)

Sul, Sol e Sal

23h00 – Poesia e Música : Aziz Tazi (Marrocos), José Sarria (Espanha), Paloma Fernandez Gomá (Espanha), Alicia Aza (Espanha) Daniel Montoly (Rep. Dominicana), Maria Dolores Guadarrama ( México), Yolanda Duque Vidal (Chile), Silvia Tocco ( Argentina) e Sevgi Vural (Turquia). Violino de MýHuê Mc Gowran (Vietnam/ Austrália):

Cais Clube

Sexta-feira, 10 de novembro

Manhã- Escolas de Olhão – Paukla Nogueira e João da Rosa

Poetas e Poemas do Mundo

17h00 – Apresentação da antología «Humanismo Solidário» (editorial Visor) por José Sarria (Espanha) e Alicia Aza (Espanha)

Cantaloupe Bar

17h45 – Apresentação da revista CAL por João Miguel Pereira ( Portugal)

Cantaloupe Bar

18h45 – Apresentação das obras recentes de canal Sonora – Pedro Jubilot (Portugal)

Cantaloupe

21h30 – Poesia e Piano por Fernando Pessanha (Portugal)

Leituras por Cláudio Guimarães dos Santos ( Brasil),), Fernando Cabrita ( Portugal) Daniel Montoly ( Rep. Dominicana), Segvi Vural ( Turquia) Maria Dolores Guadarrama (México)Marta Emannuelli ( Porto Rico), Mario Antonio Rosa( Porto Rico)

Mercados de Olhão

Sábado, 11 de novembro

11h00 – Apresentação do livro «En los pliegues del olvido» de Ignacio Vázquez Molini (Espanha) e «…da poesia» de José Carlos Barros (Portugal)

Sul, Sol, Sal

12h15 – A poesia de Mario Rodriguez (Espanha) e François Blanc (França)

Sul, Sol, Sal

15h30 – À Conversa sobre TS ELLIOT e a Terra sem Vida por Fernando Cabrita (Portugal)

Sul, Sol, Sal

16h00 – Apresentação de «Existência» de Gastão Cruz (Portugal)

Sul, Sol, Sal

17h15 – Apresentação de «O Mito de Europa» de Nuno Júdice (Portugal)

Sul, Sol, Sal

18h45 – À Conversa. «Pessoa e o leitor espanhol» por Manuel Moya (Espanha)

Sul, Sol, Sal

22h00 – «Poesia Homónima». Espetáculo com Julio Resende (Portugal) e Julio Machado Vaz ( Portugal)

Auditório Municipal de Olhão

Domingo, 12 de novembro

10h30 – Passeio pela Ria, sob inscrições no Caíque Bom Sucesso

13h00- Almoço

Homenagem a Florbela Espanca e brinde Poético a Rafael Vargas.

Cantaloupe e Cais Clube

15h30 – Poesia com vista para o mar: todos os participantes. Música com In Tento Trio

Cantaloupe e Cais Clube

17h30 – Hip Hop e Rap: Picaözz

Bar Catita e Companhia

19h30 – Encontro Final com os poetas participantes

Bar Catita e Companhia