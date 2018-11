Natal traz vários espetáculos ao Teatro das Figuras

No primeiro dia do mês o «Russian Classical Ballet» apresenta duas sessões d’ O Quebra-Nozes, um clássico de Natal com música de Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa, numa obra repleta de notáveis melodias como a Dança da Fada do Açúcar e A Valsa das Flores, que recria um sonho de Natal com bonecos animados, criaturas maléficas e um herói improvável – o príncipe Quebra-Nozes.

Na sexta-feira, dia 7, o artista catalão Pep Bou, apresenta «Experiències», um espetáculo de magia e diversão, criado a partir de três elementos: Água, Sabão e Música. Desde a década de 80, altura em que decidiu aventurar-se no teatro de bolas de sabão, Pep Bou já ganhou vários prémios de grande prestígio e visitou muitos dos grandes teatros e festivais de todo o mundo, surpreendendo e encantando públicos de diferentes idades e culturas.

A 8 de dezembro, o dia começa com mais duas sessões do concerto para bebés – Música de Pais para Filhos, dedicado à flauta transversal. Pelas 21h30 o palco é das danças de salão e da Gala dos Campeões organizada pelo Clube de Dança da Escola João de Deus.

No dia 12, quarta-feira, às 18h00, o modelo de tertúlia dialógica «No Teatro às 6» regressa ao bar do foyer. Nesta segunda edição será dedicada à obra literária O Príncipe Feliz de Oscar Wilde, com moderação de Paulo Correia, professor da Universidade do Algarve e investigador científico na área da literatura de tradição oral.

De 14 a 16 de dezembro, sexta-feira a domingo, a Companhia de Dança do Algarve (CDA), em coprodução com o Teatro das Figuras, apresentará varias sessões dedicadas a público escolar e ao público em geral da sua produção de Natal, «Maléfica», um bailado inspirado no clássico da literatura infantil «A Bela Adormecida», que reúne em palco os bailarinos da CDA e os alunos da Escola de Dança daquela companhia.

Nos dias 17 e 18, a Companhia Erva Daninha promove uma oficina de novo circo, com enfoque no malabarismo. Os formadores desafiam os participantes a experimentarem o malabarismo de forma simples e divertida. Com um trabalho reconhecido na área do novo circo, a Erva Daninha pretende que todos se sintam convidados a descobrir esta técnica circense. No dia 20 de dezembro, com sessões às 10h00 e às 18h00, a mesma companhia apresenta «1.5ºC Ponto de Equilíbrio», um solo de circo contemporâneo, com malabarismos, manipulação de objetos e equilíbrios onde o espaço, o ambiente e o som transportam o público numa viagem de desafios e surpresas.

A programação do mês encerra com o Festival Termómetro, uma ideia original do radialista e apresentador Fernando Alvim, criada em 1994. Volvidos 24 anos, ostenta um histórico considerável, pois foi neste festival que muitas bandas e artistas se viriam a revelar. Na etapa de Faro apresentam-se as bandas Maro, Russa e Jaguar Jaguar.

Para permitir às famílias desfrutar da programação deste mês, o Teatro das Figuras lançou uma campanha de Natal, em que na aquisição de quatro ou mais bilhetes para os espectáculos «Experiènces» de Pep Bou, «Maléfica» da CDA e «1.5ºC Ponto de Equilíbrio», é praticado um desconto de 20%.

Nesta época o Teatro das Figuras propõe ainda que ofereça bilhetes para alguns dos grandes espetáculos do primeiro trimestre de 2019 como um original presente de Natal. Da campanha «Ofereça Cultura» fazem parte o espectáculo do Ballet Español de Múrcia «Carmen», o concerto de José Cid integrado no Festival Às Vezes o Amor, a Glenn Miller Orchestra, o concerto de Aurea e o bailado «A Sagração da Primavera – Made in China» do Quorum Ballet, para citar apenas alguns. A compra de bilhetes para dois ou mais espetáculos, dá direito a 10% de desconto.

Toda a programação para o mês de dezembro, bem como informação relativa a preços, reservas e vendas on-line, está disponível no site oficial do Teatro das Figuras, e é também disponibilizada regularmente nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube.