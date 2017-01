Museu Municipal de Faro superou as 30 mil visitas

Pelo terceiro ano consecutivo o Museu Municipal de Faro regista um aumento de visitantes, tendo superado a barreira das 30.000 entradas, o que não se verificava desde há já largos anos.

No ano que findou registaram-se aproximadamente 33.000 entradas, contra as cerca de 19.000 verificadas em 2015, o que representa um acréscimo de quase 74 por cento.

Para a autarquia, este resultado deriva em primeiro lugar do crescente fluxo turístico que se assiste no Algarve e no nosso concelho em particular, onde a oferta cultural constitui um argumento de peso na qualificação do destino e na demanda de cada vez mais turistas, oriundos das mais diversas paragens.

Nesta circunstância, a autarquia não pode desligar deste registo a qualidade da programação expositiva proposta pela Câmara ou em parceria com entidades prestigiadas, como a Fundação Millennium BCP ou a Fundação de Serralves, que nos trouxeram grandes sucessos como a exposição Esconjurações do artista José de Guimarães ou, ainda patente, O Regresso do Objeto: Arte dos anos 1980 na Coleção de Serralves.

A contribuir para o êxito estiveram também os projetos de investigação sobre história local e sobre o acervo patrimonial do Museu, ou ainda o trabalho dos serviços educativos, as visitas guiadas e os recitais de guitarra portuguesa.

Para o Museu Municipal de Faro, que é dirigido pelo algarvio Marco Lopes, tratou-se efetivamente de um ano excecional, fazendo assim plena justiça à aposta do Município na sua programação cultural e, bem assim, ao desempenho competente e profissional das equipas afetas.

Por outro lado, o sucesso agora alcançado obrigará em 2017 a manter bem elevada a bitola da qualidade com projetos de grande impacto para o Concelho e Região, o que de resto é reforçado com a responsabilidade recentemente assumida pelo Município com a candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura. Além do Museu Municipal, também o Museu Regional e a Galeria Trem assinalaram subidas de visitantes em 2016, prometendo mais um ano de grandes expetativas para a área da cultura em Faro.